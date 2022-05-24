2022/05/24 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالارقام..النفايات في العاصمة بغداد (انفوغراف)

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النفايات في العاصمة بغداد (انفوغراف) أولاً على ايرث نيوز.

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