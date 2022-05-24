2022/05/24 | 20:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pYtrBm5PQBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق.. قتلى وجرحى في هجومين منفصلين لداعش بديالى وكركوك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق.. قتلى وجرحى في هجومين منفصلين لداعش بديالى وكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).