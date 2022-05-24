2022/05/24 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التنمية الصناعية تتفقد معامل في كربلاء ميسان تغلق ملف الملوثات الاشعاعية ميسان ـ الزمان اعلنت محافظة ميسان، إغلاق ملف الملوثات الاشعاعية والإعلان عن خلو المحافظة منها.وقال مصدر إن (وفد حكومياً كبيراً ضم وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز الفلاحي ومستشار رئيس الوزراء رئيس لجنة الأمر الديواني (26) لسنة 2021 حامد الباهلي، ومدير عام دائرة […]

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