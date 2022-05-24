2022/05/24 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التمييز: الإتحادية تدعو القضاة إلى الإبتعاد عن السياسة والشهرة الزائفة رابطة تكشف عن إرتفاع دعاوى الإبتزاز الالكتروني بغداد – الزمان أكدت محكمة التمييز الاتحادية، إن القضاة الملتحقين بالسياسة وأضواء الإعلام لا يمثلون القضاء.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (العمل بالقضاء يتميز بالخصوصية وضرورة الإبتعاد عن الإعلام والسياسة).وأضاف أن، (الكثير من القامات القضائية العراقية […]

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