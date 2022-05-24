2022/05/24 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة: عودة مجموعة جديدة من النازحين طوعياً بغداد – الزمان أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، أن 220 عائلة ستعود إلى مناطقها في الأيام المقبلة.وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن، (الوزارة كشفت عن تهيئة منازل وتوزيع أكثر من 300 شقة لنازحين عادوا إلى مساكنهم في الموصل).وأضاف أن، (الوزارة أجرت تسوية قضايا العوائل مع مع قيادتي […]

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