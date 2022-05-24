وفاة سكرتير صدام حسين الخاص ووزير الثقافة والاعلام

2022/05/24 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي حامد يوسف حمادي وزير الثقافة والإعلام العراقي الأسبق والسكرتير الخاص لرئيس النظام السابق صدام حسين.

ونعت رغد صدام حسين الحمادي في "تغريدة" لها بتويتر الذي توفي في دولة الإمارات العربية المتحدة عن عمر ناهز 87 عاما.

حمادي مواليد العام 1935 تقلد منصب وزير الثقافة والإعلام ثم وزير الثقافة، بالإضافة إلى سكرتير صدام حسين واعتقل في 1 مايو 2003، وأطلقت السلطات العراقية سراحه في 12 أبريل 2012.

وكانت المحكمة الجنائية العليا في العراق قد أصدرت في الثالث من مايو العام 2011، حكما بالسجن 17 عاما على وزير الثقافة والإعلام حامد يوسف حمادي بعد إدانته بتصفية مواطنين عراقيين أكراد إلا أنها عادت وأفرجت عنه بعد مكوثه قرابة العام في السجن وذلك لثبوت براءته.

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