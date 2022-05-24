2022/05/24 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النواب والعيش الكريم – قاسم حسين صالح الان وقد هدأت النفوس..يثار هذا التساؤل: هل كان مظفر النواب على صواب في تفضيله الاقامة في الامارات على العودة الى العراق؟ في لقائي معه بدمشق (2008) قلت له: لو أن حكومة أقليم كردستان وجهت لك دعوة بالعودة الى العراق، فماذا تقول ؟ اجاب : لقد حصل هذا فعلا” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب والعيش الكريم – قاسم حسين صالح) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب والعيش الكريم – قاسم حسين صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).