2022/05/24 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أَهو تساؤلٌ أم رسالة مفتوحة ؟- حسين الصدر -1- أبو الوليد الباجي من علماء الاندلس المشاهير واســـــمه (ســــليمان بن خلف) ت 474 هـ .وقد دخل الى المشرق ثلاثة أعوام ..أنشد لنفسه وقال : اذا كنتُ أَعْلَمُ عِلَمَاً يَقِينَاً بأَنَّ جميعَ حياتِي كَساعَهْ فَلِمْ لا أكونُ ضَنِينَاً بها وأجعلها في صَلاحٍ وَطَاعَهْ ؟ ( […]

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