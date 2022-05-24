حسين فلاح يحصد الذهب للعراق في البطولة العربية لألعاب القوى

2022/05/24 | 21:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خطف العداء حسين فلاح، ذهبية سباق 100 م في منافسات البطولة العربية الجارية منافساتها في تونس.وحقق فلاح رقماً تأهيلياً لبطولة العالم للشباب والتي ستقام في كولومبيا شهر اب المقبل.وقطع العداء فلاح حسن المسافة بزمن قدره 37.10 ثانية ليحل اولا في السباق ويخطف الوسام الذهبي ويحقق الرقم التأهيلي لبطولة العالم.ورفع فلاح […]

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