ضبط عجلة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي

2022/05/24 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط عجلة محملة بمادة ( المرمر وحجر الحلان) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ زرباطية الحدودي، وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تستمر عمليات الضبط التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية بجهودها الرقابية والتدقيقية لكافة السلع والبضائع الواردة حيث تمكنت مديرية منفذ زرباطية الحدودي من ضبط […]

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