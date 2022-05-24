2022/05/24 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من رصيد الشرف الوزاري محمد مهدي صالح المهارة الإدارية المبصرة – عادل سعد { مدني صالح ربّان الفلسفة في جامعة بغداد وقصة طن الحديد الواحد فقط { كوفي انان يتلقى اقتراحاً للافادة من قدرة وزير التجارة العراقي في مواجهة التشتت شغلتني البصيرة الادارية منذ وقت مبكر ، وفي وقت لاحق من هذا الانشغال تبين لي […]

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