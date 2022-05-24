2022/05/24 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة العمل بالإمتحانات الحضورية والألكترونية التعليم: 2 حزيران موعد إعلان نتائج قبول الدراسات العليا بغداد – الزمان اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختتام الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 حيث خاض الاختبارات التنافسية قرابة خمسين ألف طالب في خمس وثلاثين جامعة ومؤسسة تعليمية على وفق التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والزراعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعادة العمل بالإمتحانات الحضورية والألكترونية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعادة العمل بالإمتحانات الحضورية والألكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).