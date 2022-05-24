2022/05/24 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر في المقدمة تليه الفتلاوي فالعبادي الإعلام الرقمي يعلن عن الشخصيات السياسية العراقية الأكثر متابعة على تويتر بغداد – الزمان أعلن مركز الإعلام الرقمي DMC في إحصائيةٍ جديدة، عن أبرز 10 حسابات خاصة بالسياسيين العراقيين حُظيت بالمتابعة “والتأثير” على منصة تويتر .وأكد المركز في بيانٍ تلقته (الزمان) أمس أن (حساب زعيم التيار الصدري السيد […]

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