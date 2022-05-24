منبوذ الأولمبي يوجه رسائل غير مباشرة بالتزامن مع ودية إيران (صور)

2022/05/24 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه لاعب نادي الزوراء أحمد سرتيب، رسائل غير مباشرة إلى الإداريين في المنتخب الأولمبي.وتم استبعاد سرتيب من تشكيلة المنتخب الأولمبي، بسبب رفضه التنازل عن الرقم 10 للاعب حسن عبد الكريم، بحسب تصريحات مشرف الأولمبي غانم عريبي.وبالتزامن مع مباراة المنتخب الاولمبي المقامة حالياً على ملعب المدينة الدولي في بغداد، نشر سرتيب “قصصاً” […]

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