اثناء اجراء عملية قيصرية لها… وفاة امرأة داخل مستشفى العلماء الاهلي في بغداد الجديدة

2022/05/24 | 21:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل وفاة امرأة تولد ١٩٩٤ اثناء اجراء عملية قيصرية لها داخل مستشفى العلماء الاهلي ضمن منطقة بغداد الجديدة حضرت قوة امنية الى مكان الحادث بعد حدوث مشادة كلامية من اهل المتوفية يطلبون الدكتور المسؤول على العملية ودكتور المخدر ومديرة المستشفى تم اتخاذ الاجراءات الاصولية لمعرفة اسباب الوفاة

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