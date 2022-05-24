منتخب الناشئين يخسر تجريبية شباب النجف

2022/05/24 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… خاضَ منتخب الناشئين أولى مُبارياته الوديّة أمام شباب منتخب محافظةِ النجف، وخسرَ بنتيجة هدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ملعبِ النجف الدولي ضمن إطارِ تحضيرات منتخبِ الناشئين لبطولةِ غرب آسيا، وجاءَ هدفا النجفِ من ركلتي جزاء، فيما أحرز لمنتخبِ الناشئين اللاعب أدهم قيس.وقالَ مدرب منتخب الناشئين، حسن […]

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