الأولمبي العراقي يخسر “ودّياً” أمام نظيره الإيراني

2022/05/24 | 21:53 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

خسر المنتخب الأولمبي العراقي، أمام نظيره الإيراني بهدف واحد للاشيء، في المباراة الودّية التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة الدولي شرقي بغداد، ضمن استعدادهما للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل في أوزباكستان.

وقدّم المنتخب العراقي مباراة دون المستوى المطلوب، تخلّلتها بعض الفرص الضائعة خلال شوطي المباراة.



وسيلتقي المنتخبان مجدداً، الجمعة المقبل، بالملعب ذاته.

وسيلعب الأولمبي العراقي بالمجموعة الثانية في البطولة الآسيوية التي تضم أستراليا والأردن والكويت، فيما ستلعب إيران بالمجموعة الأولى رفقة أوزبكستان وتركمانستان وقطر.

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