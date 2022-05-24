منتخبنا الأولمبي يخسر أمام نظيره الإيراني بهدف

2022/05/24 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خسر المنتخب الوطني الاولمبي العراقي، امام نظيره الايراني في مباراة ودية مباراة ودية.

وانتهت المباراة بهدف وحيد للفريق الايراني، في المباراة التي جرت على ملعب المدينة بوسط العاصمة بغداد.

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