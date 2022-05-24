جدول اعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل

2022/05/24 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جدول اعمال جلسة المجلس الخميس المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "رئاسة مجلس النواب تعلن عن جدول أعمال جلسة المجلس الخميس المقبل".

وأضاف ان "جدول أعمال الجلسة تضمن فقرة التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني".

أدناه نص الوثيقة:

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