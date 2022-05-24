عقوبات أمريكية على شبكة مالية

2022/05/24 | 21:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول مالي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وشبكة استثمارية ومالية "سرية" و"واسعة"، قالت إنها مرتبطة بالحركة.

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