النقد الدولي: العراق اسرع العرب نموا في 2022

2022/05/24 | 21:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلت اليمن بالمرتبة الأخيرة.

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