2022/05/24 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، ضبط 6 حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة بكمرك أم قصر الأوسط.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من ضبط (6) حاويات محملة بمواد كيميائية خطرة ومواد اولية لصناعة الادوية ومضخمات صوت وعدادات لقياس ضغط السوائل، تجاوزت المدة القانونية اللازمة في وجودها داخل الميناء".وأكدت أنه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات".

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