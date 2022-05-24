فيديو.. لحظة انفجار عربة قمامة مشتعلة في مصر

2022/05/24 | 21:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجرت السيارة بينما كان رجل إطفاء يصوب المياه صوب السيارة الكبيرة بغرض إطفائها، قبل أن يقع الانفجار الذي أطاح رجل الإطفاء إلى الأرض.

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