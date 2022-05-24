2022/05/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريح مطمئن من الصحة العالمية بشأن جدري القردة بغداد – ابتهال العربي أعلنت وزارة الصحة، امس الثلاثاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا.وقالت الوزارة في بيان، إنها (سجلت 99 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 121 حالة للشفاء، دون تسجيل حالة وفاة).الى ذلك قال مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة لا تعتقد أن […]

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