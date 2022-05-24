2022/05/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت يغيّب حامد يوسف حمادي دبي – الزمان غيب الموت امس الثلاثاء وزير الثقافة الاسبق حامد يوسف حمادي في دبي بدولة الامارات العربية بعد معاناة طويلة مع المرض وسيتم تشييعه اليوم الاربعاء الى مثواه الاخير من مستشفى الكندي في دبي .و حمادي من مواليد عام 1935 تقلد منصب وزير الثقافة في عهد النظام السابق، […]

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