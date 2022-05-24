2022/05/24 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطبعي في معرض بغداد للكتاب- فلاح المرسومي عرفت حميد المطبعي صحفيا وأديبا ومؤرخا وباحثا موسوعيا يكتب ليحاكي القارئ ويتفاعل معه لانه يعنيه وهدفه المقصود، يستفزه بالأسئلة بكثرتها وتنوعها وفي اللحظة نفسها يجيب عليها، لن يدعه في حيرة وبما لا يتجاوز الواقع ليذهب فيه إلى الخيال ليظل القارئ والمستمع معه على اتصال دائم ينتظر السؤال تلو […]

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