2022/05/24 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mN3L2Loi2g8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احداث عالمية وازمات تناقش في مؤتمر دافوس وتساؤلات عن امكانية وضع الحلول) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احداث عالمية وازمات تناقش في مؤتمر دافوس وتساؤلات عن امكانية وضع الحلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).