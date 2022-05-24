2022/05/24 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kI8LbfiHUQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوادث الاعتداء والترهيب تتكرر في البلاد والمشرف التربوي المعتدى عليه يروي للرشيد تفاصيل الحادثة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوادث الاعتداء والترهيب تتكرر في البلاد والمشرف التربوي المعتدى عليه يروي للرشيد تفاصيل الحادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).