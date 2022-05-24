2022/05/24 | 22:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر اندلاع حريق كبير بحقل للحنطة في قرية زنقر التابعة لقضاء داقوق جنوب كركوك وفرق الدفاع المدني تعمل على اخماده

ظهرت المقالة اندلاع حريق كبير في حقل للحنطة بكركوك..



والدفاع المدني يتدخل أولاً على ايرث نيوز.

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