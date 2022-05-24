“بالوثيقة”.. بعد غدٍ مجلس النواب يخصّص جلسته للتصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

2022/05/24 | 22:18 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

يستعد مجلس النواب العراقي، بعد غد الخميس، للتصويت على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة خبر برس (واخ)، “التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس الماضي (19 أيار الجاري)، تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.

وكانت كتلة “إنقاذ وطن”، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقتٍ سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على “تجريم التطبيع مع إسرائيل”.

يذكر أنّ العراق لا يقيم أية علاقات مع “إسرائيل”، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معها.

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