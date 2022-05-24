2022/05/24 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البعثة الدولية تدعو الأحزاب الكردية إلى إجتماع مغلق الديمقراطي الكردستاني يعلن إستعداده للتعاون مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة بغداد – عبد اللطيف الموسوي كشف مصدر سياسي مطلع عن تغير لافت في مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمثل في عدم ممانعته للتعاون مع الإطار التنسيقي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة برغم تفاهمه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري […]

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