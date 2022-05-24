2022/05/24 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية حادثة الطفل المتسول متسوّل يخترق الحواجز ويصل إلى طائرة مغادرة نحو طهران النجف- سعدون الجابري أفاد مصدر امني امس الثلاثاء بإعفاء مدير الرقابة بمطار النجف بعد تسبب طفل بخرق أمني.واوضح المصدر إن (امر اعفاء صدر بحق مدير الرقابة في مطار النجف الاشرف على خلفية الخرق الأمني الذي حدث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية حادثة الطفل المتسول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إعفاء مدير الرقابة في مطار النجف على خلفية حادثة الطفل المتسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).