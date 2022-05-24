2022/05/24 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال 330 متهماً بتعاطي وتجارة المخدّرات في ميسان منذ بداية العام إستهداف محيط مطار بغداد بطائرة مسيّرة بغداد – قصي منذر ميسان – علي قاسم الكعبي تعرض محيط مطار بغداد الدولي امس الثلاثاء الى هجوم بطائرة مسيرة لم يسفر عن خسائر.وقال مصدر أمني أن (دوي انفجار سمع فجر امس ضمن مطار بغداد الدولي فتوجهت […]

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