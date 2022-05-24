2022/05/24 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي، اليوم الثلاثاء، استمرار الرفض البرلماني لقانون الأمن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية.

وقال تقي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي، يعتزم عرض قانون الامن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية النيابية، للقراءة الثانية خلال جلسة يوم غد الأربعاء أو بعده الخميس، رغم الرفض البرلماني الكبير لتشريع هذا القانون لأسباب مختلفة".

وبين أن "الرفض البرلماني لقانون الامن الغذائي الجديد، بسبب عدم صلاحية البرلمان لتشريع أي قانون فيه جنبة مالية، كما هناك خشية سياسية وبرلمانية من فتح هذا القانون لأبواب الفساد"

وأكد أنه "لذلك كان الرفض البرلماني مستمرا من نواب من كتل مختلفة لهذا القانون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يتجاهل الرفض الكبير لقانون الامن الغذائي الجديد ويتجه لقراءة ثانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يتجاهل الرفض الكبير لقانون الامن الغذائي الجديد ويتجه لقراءة ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).