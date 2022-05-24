بعد أسابيع من مغادرة البيت الأبيض.. جين ساكي تحصل على وظيفة جديدة

2022/05/24 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محطة "أم أس أن بي سي" الأميركية عن تعيين المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حيث من المقدم أن تظهر في برامجها هذا الخريف مع موسم انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

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