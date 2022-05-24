تحقيق لـCNN.. دليل جديد يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية

2022/05/24 | 22:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "كانوا يطلقون النار مباشرة على الصحفيين"، هذه هي الكلمات التي قالها أحد شهود العيان في إطلاق النار على الصحفية المخضرمة، شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين بالضفة الغربية.بعد أسبوعين تقريبًا، عثرت شبكة CNN على أدلة فيديو وشهود عيان جدد تقترح قيام القوات الإسرائيلية بشن هجوم استهداف.

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