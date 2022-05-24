ألابا يعلن موقفه من نهائي دوري الأبطال

2022/05/24 | 22:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد، عن موقفه من خوض مواجهة ليفربول، بنهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 28 مايو/أيار الجاري. وقال ألابا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، وكان لدي الوقت الكافي للتعافي، وعملت بجد هذه الأيام لأكون مستعدا، وأحب اللعب لريال مدريد، ونحن فريق قوي". وأضاف أنه وفقا لذلك سيتمكن من خوض نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول. وزاد: "لقد أظهرنا قوتنا هذا الموسم وخاصة بنزيما، ويسعدني أن أكون هنا وأن أساعد هذا الفريق الرائع". وتابع: "اخر 3 مباريات على ملعبنا بدوري الأبطال كانت مجنونة للغاية، والبرنابيو مكان مميز، وكان الأمر مثيرا، ويسعدنا أن نكون في النهائي". كما تحدث زميله إدواردو كامافينجا: "أنا سعيد جدا بالموسم، ولدينا مباراة رائعة يوم السبت المقبل ضد ليفربول، ونأمل أن نفوز". وأوضح: "حين وقعت لريال مدريد كان من أجل لعب هذه المباريات، وأنا محظوظ للغاية باللعب هنا وأستمتع كثيرا". وأتم الفرنسي الشاب: "أشكر الجماهير لأنها كانت معنا وساعدتنا، وحين يدفع بي المدرب يكون ذلك من أجل مساعدة الفريق، وأحاول تقديم أفضل ما لدي".

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