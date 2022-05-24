2022/05/24 | 22:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "تسليح الناشطين المدنيين" في اربيل وبرعاية اسرائيلية.. اتهام تكرره الميليشيات لتبرير هجمات متوقعة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "تسليح الناشطين المدنيين" في اربيل وبرعاية اسرائيلية.. اتهام تكرره الميليشيات لتبرير هجمات متوقعة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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