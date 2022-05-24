2022/05/24 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات حربية تركية استهدفت إحدى قرى مدينة دهوك شمالي العراق.وأبلغ المصدر، وكالة ايرث نيوز، أن “إحدى القرى في قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك في اقليم كردستان، تعرضت إلى قصف جوي من قبل الطيران التركي”.

ظهرت المقالة طائرات تركية تستهدف إحدى قرى دهوك شمالي العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات تركية تستهدف إحدى قرى دهوك شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات تركية تستهدف إحدى قرى دهوك شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).