ادارة مطار النجف تحمل الجهات الامنية المسؤولية حول حادثة دخول طفل متسول الى مدرج الطائرات

2022/05/24 | 22:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعينا الكرام نود ان نبين لكم ما يلي :- ان ادارة مطار النجف الاشرف الدولي تحمل الجهات الامنية العاملة داخل المطار مسؤلية ما حصل بشكل مباشر كون امن المدينة والحفاظ على سلامتها و سلامة مسافريها من اهم الواجبات الملقاة على عاتق الادارة و كافة العاملين في المطار .و بحسب ما تم مراجعته من قوانين […]

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