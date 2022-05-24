2022/05/24 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، يوم

الثلاثاء، عن إحباط مخطط لاغتيال

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن

بمدينة دالاس في ولاية تكساس خلال شهر

تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وذكرت المجلة ان اثنين من المخب

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