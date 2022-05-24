أول حالة اصابة بمرض جدري القردة في الامارات العربية المتحدة

2022/05/24 | 22:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنها

رصدت أول حالة مصابة بمرض جدري القردة

على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الحالة

تعود إلى سيدة تبلغ من العمر 29 سنة زائرة

للدولة من غرب إفريقيا.

وأشارت إلى

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