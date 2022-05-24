2022/05/24 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وفاة قائد في اللواء السابع بالحشد الشعبي إثر نوبة قلبية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 22:45

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