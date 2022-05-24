المفوضية الأوروبية تغير موقفها بشأن حظر النفط الروسي

2022/05/24 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشكل غير متوقع ضد فرض حظر شامل وفوري على إمدادات النفط الروسية، حيث أكدت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرضه.وقالت المسؤولة الأوروبية خلال مشاركتها في برنامج على قناة MSNBC، إن “فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي سيساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية”.[…]

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