2022/05/24 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها لا تعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية "هي المكان المناسب" للتحقيق باغتيال الصحيفة الأميركية – الفلسطينية شرين أبو عاقلة، التي قتلت خلال تغطية صحفية لعملية أمنية إسرائيلية الشهر الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تطالب بتحقيق "شامل وشفاف" حول مقتل شيرين أبوعاقلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تطالب بتحقيق "شامل وشفاف" حول مقتل شيرين أبوعاقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).