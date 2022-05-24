2022/05/24 | 23:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شن عدد من جمهور الفنان المصري أحمد سعد هجوماً حاداً عليه بعد نشر الأخير فيديو له أثناء أدائه مناسك العمرة، وظهر على يده آثار لـ”وشم” مرسوم على يده.وبث الفنان أحمد سعد عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”، فيديو قصير له أثناء وجوده بالحرم المكي لأداء مناسك العمرة، وفي يده اليمنى […]

ظهرت المقالة بعد أداء العمرة بالوشم..



جمهور أحمد سعد يهاجمه وينتقده أولاً على ايرث نيوز.

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