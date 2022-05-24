نائب محافظ كربلاء :الطبقة السياسية فشلت في خدمة المواطن والمرجعية أغلقت أبوابها بوجوههم (فيديو)

2022/05/24 | 23:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي

الميالي ان الطبقة السياسية برمتها

فشلت في اداء واجباتها لعدم سيرها

بوصايا المرجعية الدينية العليا ولانها

لم تأخذ بتوصيات وتوجيهات المرجعية

الدينية العليا الرشيدة ا

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