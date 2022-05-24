إدارة مطار النجف تعلن تشكيل لجان مشتركة لاتخاذ إجراءات أمنية تصحيحية

2022/05/24 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واعأعلنت إدارة مطار النجف الأشرف، تشكيل لجان مشتركة لاتخاذ اجراءات امنية تصحيحية في المطار.وذكر بيان لادارة مطار النجف الدولي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "ادارة مطار النجف الاشرف الدولي تحمل الجهات الأمنية العاملة داخل المطار مسؤولية ما حصل بشكل مباشر كون امن المدينة والحفاظ على سلامتها و سلامة مسافريها من اهم الواجبات الملقاة على عاتق الادارة و كافة العاملين في المطار" .وأضاف، أنه "بحسب ما تم مراجعته من قوانين الطيران المدني العالمية و المحلية فان الطفل بالرغم من تجاوزه الخطوط الامنية، الا ان دخوله لم يسبب خطرا كونه خضع لجميع نقاط التفتيش المعنية وسبب اجتياز هذه المراحل كونه طفلا و اندمج بين جموع المسافرين "، مبينا انه "تم تشكيل لجان مشتركة مختصة انتجت قرارات و توصيات عدة و اجراءات تصحيحية امنية مختلفة سوف يتم اتخاذها فوراً لعدم تكرار ما حدث مستقبلاً ".واشار البيان الى انه "تم التحقيق مع الجهات المسؤولة كافة و تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم ."

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