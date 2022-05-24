2022/05/24 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب الاولمبي يخسر وديته امام نظيره الايراني بغداد-الزمان تمكن المنتخب الاولمبي الايراني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز على مضيفه العراقي بهدف دون رد في المباراة الودية الاولى.وسجل المنتخب الايراني هدفه الوحيد عن طريق اللاعب اريا يوسفي بالدقيقة 12 من الشوط الاول.وضيّف ملعب المدينة ببغداد مباراة المنتخب الاولمبي وضيفه الايراني في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب الاولمبي يخسر وديته امام نظيره الايراني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب الاولمبي يخسر وديته امام نظيره الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).