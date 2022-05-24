2022/05/24 | 23:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المحكمة الاتحادية ترد دعوى لنائب من العصائب ضد إقليم كردستان بغداد- عبد الحسين غزال أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم أمس، القبض على 13 «عنصرا بارزا لتنظيم داعش» في عمليات نوعية بمحافظات بغداد وديالى وكركوك. فيما، ردت المحكمة الاتحادية العراقية، شكوى تقدم بها النائب عدي عواد عن كتلة «صادقون» التابعة لعصائب أهل الحق، ضد الوضع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط مخطط لتنظيم داعش في إعادة ضخ عناصره نحو بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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