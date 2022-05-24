احباط‭ ‬مخطط‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬إعادة ضخ‭ ‬عناصره‭ ‬نحو‭ ‬بغداد

2022/05/24 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ترد‭ ‬دعوى‭ ‬لنائب‭ ‬من‭ ‬العصائب‭ ‬ضد‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية،‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬‮«‬عنصرا‭ ‬بارزا‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬بمحافظات‭ ‬بغداد‭ ‬وديالى‭ ‬وكركوك‭.‬ فيما،‭ ‬ردت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية،‭ ‬شكوى‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬النائب‭ ‬عدي‭ ‬عواد‭ ‬عن‭ ‬كتلة‭ ‬‮«‬صادقون‮»‬‭ ‬التابعة‭ ‬لعصائب‭ ‬أهل‭ ‬الحق،‭ ‬ضد‭ ‬الوضع‭ […]

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